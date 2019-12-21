Драгоценности Зыкиной продадут на аукционе в Москве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мемориальный аукцион, где будут проданы драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, состоится в Москве в воскресенье. Среди лотов - любимые серьги певицы, рассказали ТАСС в пресс-службе аукционного дома "12-й стул".

"На аукционе будут представлены 63 предмета, сумма стартовых цен составила около 5 млн рублей. Два топ-лота выставлены по стартовой цене в 1 млн рублей каждый: это любимые серьги певицы, с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, которые она называла "Мои серьги" (1908), а также золотое колье с 127 бриллиантами (1970-е), по семейному преданию подаренное певице Гейдаром Алиевым", - сообщили в аукционном доме.

Золотой гарнитур "Малая парюра" из колье (112 природных бриллиантов круглой огранки), серег (32 бриллианта) и кольца (16 бриллиантов) стартует с отметки в 520 тыс. рублей. Среди других предметов: золотая брошь "Павлин" с природной бирюзой (55 тыс. рублей), старинный золотой браслет с бриллиантами и бирюзой (50 тыс. рублей), гранатовая брошь "Снежинка" с гранатами-пиропами (20 тыс. рублей), старинная золотая брошь-браслет-трансформер с четырьмя бриллиантами старой огранки и пятью природными гранатами-альмандинами (150 тыс. рублей), старинный золотой браслет с бриллиантами и бирюзой (50 тыс. рублей), а также золотые часы с бриллиантами (120 тыс. рублей) и перьевая ручка Cartier с пером из белого золота (100 тыс. рублей).

Также на аукцион выставлены пластинки, личные вещи, бижутерия. Например, представлены бусы из бисера, которые сделала сама Людмила Георгиевна. Вторая часть ювелирной коллекции будет выставлена на аукцион в 2020 году. Часть полученных от аукционов средств будет направлена на увековечивание памяти Зыкиной.

Ранее пресс-служба аукционного дома сообщила, что между тремя наследниками певицы было заключено соглашение о реализации наследуемого ими совместного имущества. Спустя три года после смерти певицы (в 2012 году) некоторые из украшений уже были выставлены на торги одного из российских аукционных домов, но тогда результаты торгов были аннулированы по жалобе вновь появившихся родственников.