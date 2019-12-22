YouTube-каналы "Маши и Медведя" на иностранных языках добились 10-миллионной аудитории

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Официальные каналы мультсериала "Маша и Медведь" на английском и испанском языках на видеохостинге YouTube добились 10-миллионной аудитории каждый, что стало причиной для присуждения им "бриллиантовых кнопок". Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.

"Два официальных канала мультсериала "Маша и Медведь" на платформе YouTube - английский и испанский, повторяя успех русскоязычного канала в 2017 году, на этой неделе перевалили отметку в 10 млн подписчиков каждый. Портал YouTube присуждает каналам, число подписчиков которых достигает 10 млн, "бриллиантовую кнопку" (оригинальное название - Diamond Creator Award)", - сообщили в пресс-службе.

Представитель компании Animaccord отметил, что "Маша и Медведь" стал первым российским анимационным проектом, чьи каналы на иностранных языках добились такой аудитории на YouTube и широкого признания среди англоязычных и испаноязычных пользователей платформы (включая высокий процент испаноязычных пользователей из стран Латинской Америки).

В 2019 году мультсериал "Маша и Медведь" отмечает десятилетие. На данный момент мультфильм переведен на 36 языков и показывается в более чем 100 странах мира. В ноябре 2019 года мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире, по данным независимого исследования Parrot Analytics.

Animaccord - международная лицензионная и медиакомпания и студия. В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле 2019 года серия набрала более 4 млрд просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. "Маша и Медведь" входят в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке (BrandTrends, апрель 2019 года).