В Москве состоялась премьера анимационной комедии "Иван Царевич и Серый Волк 4"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ сказочного болкбастера "Иван Царевич и Серый Волк 4", сценарий к которому был написан участниками "Квартета И", прошел в киноцентре "Октябрь" в воскресенье, передает корреспондент ТАСС.

"Мы давно написали этот мультик, и честно говоря, не помню что там происходит, помню, что много смешного. Надеюсь, что артисты и мультипликаторы не испортили эту историю", - пошутил, представляя фильм, участник "Квартета И" Леонид Барац.

Производством анимационного фильма занималась кинокомпания СТВ и студия "Мельница". Авторами сценария стали участники "Квартета И". Роли озвучивали известные актеры и певцы, среди которых Иван Охлобыстин (Царь), Никита Ефремов (Иван Царевич), Михаил Боярский (Кот Ученый), Равшана Куркова (Аделаида) и победитель песенного шоу "Голос" - Сергей Волчков (Павлин Пауло). В широкий российский прокат картина выходит 26 декабря.

По словам актрисы Равшаны Курковой, озвучивать мультфильмы - это счастье для любого артиста. "Если встанет выбор озвучивать мультфильмы или сниматься в кино, я лучше пойду озвучивать мультфильмы, это счастье для любого артиста, потому что это сложнее, больше пространства для хулиганства, и на этой работе растут дети, которые смотрят фильмы, твой голос становится родным для маленького поколения", - сказала она журналистам.

Основной темой сюжета нового мультфильма сценаристы выбрали песенный конкурс. "Эта история находится в тренде, многие люди смотрят певческие соревнования и мы решили придумать такую историю. Мы не знаем, о чем говорят дети, но мы знаем, о чем говорят взрослые, поэтому об этом мы и пишем. Однако мы надеемся, что детям будет тоже интересно", - пояснил другой участник коллектива "Квартет И", актер Ростислав Хаит.

Первый мультфильм об Иване Царевиче и его верном помощнике Сером Волке по сценарию "Квартета И" вышел в декабре 2011 года и стал самым кассовым отечественным анимационным проектом в 2012 году. В 2013 году вышло продолжение истории. Создатели фильма получили премию "Золотой орел" за лучший анимационный фильм в 2015 года, а также XVIII премию "Блокбастер", учрежденную журналом "Кинобизнес сегодня".