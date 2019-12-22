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Пять фильмов претендуют на российскую кинопремию "Золотой орел" в главной номинации

В список номинантов вошли картины "Бык", "Дылда", "Одесса", "Т-34" и "Текст"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пять фильмов претендуют на соискание премии "Золотой орел" в категории "Лучший игровой фильм", сообщается в воскресенье на сайте киносмотра.

В список номинантов вошли "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.

В номинацию "Лучший телефильм или сериал (до 10 серий)" попали "Годунов", "Звоните ДиКаприо!" и "Шторм".

Победители кинопремии будут объявлены после второго тура голосования. Торжественная церемония пройдет 24 января в самом большом павильоне киностудии "Мосфильм".

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.

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