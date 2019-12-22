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Фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" возглавил российский прокат в выходные

Кинолента собрала 369,5 млн рублей
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" Disney
Описание
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Disney

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) стал лидером российского проката, собрав 369,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 19 по 22 декабря.

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Девятый эпизод эпопеи "Звездные войны" вышел в российский прокат 19 декабря. Режиссер картины - Джей Джей Абрамс. Фильм продолжает внутреннюю хронологию серии, является завершением Саги Скайуокеров, длящейся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Заключительная часть новой трилогии расскажет о завершении противостояния светлой и темной "силы" в лице главных героев - Рэй (Дэйзи Ридли) и Кайло Рена (Адам Драйвер), которым предстоит сделать свой окончательный выбор на фоне войны "Первого Ордена" с повстанцами. Главные роли в фильме сыграли Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Джон Бойега, Оскар Айзек и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам досталось российской комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" режиссера Ильи Куликова, который с 19 по 22 декабря собрал 176,5 млн рублей. Картина вышла в российский прокат 12 декабря. Согласно сюжету, сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать Новый год за городом в компании старых друзей и коллег. Однако преступники, ограбившие крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Рублевские полицейские пытаются вернуть драгоценные камни и спасти Новый год до того, как часы пробьют полночь. Главные роли в фильме сыграли Сергей Бурунов, София Каштанова, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина.

Третье место в рейтинге по кассовым сборам занял американский приключенческий фильм "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) режиссера Джейка Кэздана, собравший 151,3 млн рублей и вышедший в прокат 12 декабря. Картина стала третьей частью франшизы "Джуманджи". Втайне от своих друзей Спенсер хранил фрагменты видеоигры Джуманджи и работал над ремонтом картриджа в подвале дома своего дедушки. Друзья Спенсера приходят к нему и обнаруживают, что он пропал, а игра запущена. Они решают снова войти в Джуманджи, чтобы спасти своего друга. Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт и другие актеры.

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