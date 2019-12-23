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Мультфильм "Умка на елке" появился на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма"

Автором сценария новой серии выступила Мария Богданова
'"Союзмультфильм"/YouTube'

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Продолжение истории о белом медвежонке и его товарище появилось на официальном YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм". Выпуск третьей части приурочен к 50-летию мультфильма "Умка", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе студии.

"На официальном YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм" появилась третья часть мультфильма "Умка" - "Умка на елке". Картина рассказывает о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также о добром отношении к братьям нашим меньшим", - говорится в сообщении.

"Умка" - это рассказ о приключениях медвежонка и мальчика. В пресс-службе отметили, что мультфильм станет логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познает мир, во второй - взрослеет и отправляется в странствие, в третьей - возвращается домой.

Автором сценария новой серии выступила Мария Богданова, режиссером Александр Воробьев, художником-постановщиком - Петр Захаров. Умку и его друга в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман, а "Колыбельную медведицы" исполнила народная артистка России Лариса Долина.

Генеральным спонсором мультфильма выступила компания "Роснефть". Проект поддержало Министерство культуры.

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