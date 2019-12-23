Медведев поздравил Наталью Фатееву с 85-летием

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку РСФСР Наталью Фатееву с 85-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Вы в совершенстве владеете искусством перевоплощения, свободно чувствуете себя в драме, комедии, популярных телесериалах и на театральной сцене. Среди сыгранных вами персонажей - женщины разных стран и эпох, взглядов и темпераментов. Их портреты вы рисуете точными и легкими штрихами, объединяете своих героинь силой уникального актерского дарования", - подчеркнул премьер.

Медведев также назвал роли актрисы "яркими картинами с натуры, образом, который запоминается мгновенно и навсегда".

Наталья Фатеева играла в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, Театре-студии киноактера. Снималась в фильмах "Три плюс два", "Анна Павлова", "Место встречи изменить нельзя" и других. Всего в биографии актрисы более 70 разноплановых ролей. Она также занималась дублированием иностранных фильмов, выходящих на советские экраны, озвучивала Барбару Брыльску, Софи Лорен, Катрин Денев и других.