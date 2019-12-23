Московский международный кинофестиваль в 2020 году пройдет с 22 по 29 апреля

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Руководство Московского международного кинофестиваля (ММКФ) объявило даты проведения 42-го по счету киносмотра. Как сообщили ТАСС в понедельник в дирекции ММКФ, он пройдет в Москве 22-29 апреля 2020 года.

"42-й Московский международный кинофестиваль пройдет в 2020 году с 22 по 29 апреля", - отметили в дирекции. Традиционно кинофестиваль проходил в конце июня. В 2018 году ММКФ был перенесен на апрель в связи с проведением чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, в 2019 году фестиваль также прошел в апреле. Организаторы сочли, что весна - оптимальное время для проведения киносмотра.

Программы Московского международного кинофестиваля включают в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы, в числе которых "Восемь с половиной фильмов", "Эйфория", "Фильмы, которых здесь не было", "Русский след" и другие.

О фестивале

ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Его история начинается в 1935 году, когда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года.

В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно, президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Программным директором ММКФ является культуролог Кирилл Разлогов, отборочную комиссию возглавляет российский кинокритик Андрей Плахов.

"За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира - Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Люк Бессон, Павел Лунгин", - напомнили в дирекции. Среди гостей ММКФ были Брэд Питт, Квентин Тарантино, Джон Малкович, Шайа ЛаБаф, Шон Пенн, Эдриен Броди, Тим Бертон и другие.

В 1999 году была учреждена почетная премия имени Константина Станиславского "Верю", которую вручают выдающимся мастерам актерского искусства. Ее обладателями стали Джек Николсон, Жанна Моро, Мерил Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег Янковский , Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Катрин Денёв, Жаклин Биссет, Ксения Раппопорт, Хелен Миррен, Рэйф Файнс.