Коллекцию Третьяковской галереи в 2019 году пополнили около 950 работ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 950 работ пополнили коллекцию Третьяковской галереи с начала 2019 года, среди них собрание из 100 работ современных художников. Об этом сообщила в понедельник журналистам гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

"Очень важным для нас в этом году стало пополнение коллекции. В собрание Третьяковской галереи поступили несколько замечательных даров, 800 работ мы получили в дар, 50 произведений было закуплено. Важнейшей является третья цифра - в конце года мы получили дар от Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина около 100 произведений актуального искусства", - сказала она.

Подаренная фондом коллекция включает произведения живописи и графики, фотографии и видеоработы, инсталляции художников различных направлений. Основа собрания - работы молодых, но уже состоявшихся авторов, которые начали свой путь в 2000-х годах. Это такие художники, как Виктор Алимпиев, Татьяна Ахметгалиева, Алекс Булдаков, арт-группировка "ЗИП", Алиса Йоффе, Миша Most, Тимофей Радя, Хаим Сокол и др.

"Помимо этих 100 произведений, нам будет подарено еще несколько очень важных работ современных художников, что позволит нам открыть весной следующего года выставку, где мы представим эту коллекцию", - добавила Трегулова.