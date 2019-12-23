{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Коллекцию Третьяковской галереи в 2019 году пополнили около 950 работ

Среди полученных картин есть произведения молодых, но уже состоявшихся авторов, которые начали работать в 2000-х годах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 950 работ пополнили коллекцию Третьяковской галереи с начала 2019 года, среди них собрание из 100 работ современных художников. Об этом сообщила в понедельник журналистам гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

На эту тему

"Очень важным для нас в этом году стало пополнение коллекции. В собрание Третьяковской галереи поступили несколько замечательных даров, 800 работ мы получили в дар, 50 произведений было закуплено. Важнейшей является третья цифра - в конце года мы получили дар от Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина около 100 произведений актуального искусства", - сказала она.

Подаренная фондом коллекция включает произведения живописи и графики, фотографии и видеоработы, инсталляции художников различных направлений. Основа собрания - работы молодых, но уже состоявшихся авторов, которые начали свой путь в 2000-х годах. Это такие художники, как Виктор Алимпиев, Татьяна Ахметгалиева, Алекс Булдаков, арт-группировка "ЗИП", Алиса Йоффе, Миша Most, Тимофей Радя, Хаим Сокол и др.

"Помимо этих 100 произведений, нам будет подарено еще несколько очень важных работ современных художников, что позволит нам открыть весной следующего года выставку, где мы представим эту коллекцию", - добавила Трегулова.

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира Исмаиловна
Реклама на ТАСС
СФ одобрил закон о штрафах за перепродажу билетов в театры по завышенным ценам
Максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС