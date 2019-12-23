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"Зеленая книга" стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска"

При составлении списка учитывали рейтинг и количество оценок, которые пользователи ставили картинам в течение года
Кадр из фильма "Зеленая книга" Capella Film
Описание
Кадр из фильма "Зеленая книга"
© Capella Film

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.

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Аналитики "Кинопоиска" составили рейтинг фильмов, которые зрители выше других оценили в этом году. При выборе победителей учитывались рейтинг и количество оценок картин, вышедших в период с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019 года.

"Зеленая книга" стала не только фильмом года "Кинопоиска", но и одной из самых популярных картин на "Кинопоиск HD". Помимо оскароносной картины среди самых просматриваемых фильмов в подписке онлайн-кинотеатра "Мстители: Война бесконечности" (2018 года), "Тайна печати дракона", "Богемская рапсодия", "Сторож" Юрия Быкова и "Дылда" Кантемира Балагова", - сообщили в пресс-службе.

Среди главных зарубежных картин года, по версии "Кинопоиска", "Джокер" (рейтинг - 8,1) и лидер российского проката - "Мстители: Финал" (рейтинг - 7,6). Все эти фильмы собрали больше 100 тысяч оценок на "Кинопоиске".

Главным российским фильмом 2019 года стал "Балканский рубеж" Андрея Волгина с рейтингом 7,2. Также в тройке лидеров "Текст" Клима Шипенко (рейтинг - 7,09) и "Завод" Юрия Быкова (рейтинг - 7,1).

Картина "Зеленая книга" (Green Book) режиссера Питера Фаррелли получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" 25 февраля 2019. Фильм повествует о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по США в 1962 году. В дороге они пользуются справочником "Зеленая книга", где указаны безопасные места для афроамериканцев.

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РоссияКинематограф
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