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Эдди Мерфи спустя 35 лет вернулся в эфир Saturday Night Live

Актер стал ведущим рождественского выпуска

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Американский актер и комик Эдди Мерфи спустя 35 лет вернулся в эфир комедийной телепередачи Saturday Night Live (SNL) на телеканале NBC. Он стал ведущим рождественского выпуска телепередачи, которая в свое время сделала его популярным.

"Спасибо всем большое. Здорово, наконец, снова оказаться здесь и стать ведущим рождественского выпуска Saturday Night Live, - поприветствовал он зрителей. - Давненько меня здесь не было". В своем вступительном слове актер шутил и делился со зрителями наблюдениями, сделанными за время своего отсутствия.

Так, Мерфи продемонстрировал фотографию, на которой он запечатлен подростком во времена начала карьеры в SNL. "Я тут выгляжу как минимум лет на пять младше. Знаете, как говорят, с деньгами не стареешь", - пошутил он.

"Совсем недавно у меня родился ребенок - около года назад. - продолжил актер. - Так что теперь я отец десятерых детей. Даже одиннадцати, если считать Кевина Харта". Речь идет о другом американском комике, который ранее неоднократно признавался в том, что считает себя одним из главных поклонников творчества Мерфи.

Вместе с Мерфи на сцену в начале шоу вышли и другие комики, ставшие знаменитыми благодаря SNL - Трейси Морган, Крис Рок и Дейв Шаппелл. Последний становился лауреатом премии Emmy за свое участие в этой передаче.

"Перед вами сейчас половина бюджета [стримингового сервиса] Netflix. Прямо здесь, на сцене", - пошутил Шаппелл, обведя взглядом своих коллег. Каждый из них заключил контракт на эксклюзивную публикацию своих концертов и других проектов на этой стриминговой площадке.

За вечер Мерфи принял участие в нескольких скетчах, которые традиционно разыгрываются перед живой аудиторией актерами постоянной труппы SNL и приглашенными звездами.

Об артисте

Эдди Мерфи родился 3 апреля 1961 года в Бруклине. В подростковом возрасте он подрабатывал в клубах, где выступают начинающие юмористы. В 1980 году молодой человек был приглашен на уже тогда одно из наиболее популярных в США телешоу - SNL.

В 1982 году Мерфи дебютировал в кино, снявшись в комедийном боевике "48 часов" (48 Hrs.) с Ником Нолти. Мировую славу актеру принесла комедия "Полицейский из Беверли-Хиллз" (Beverly Hills Cop, 1984). Лучшими работами Мерфи считаются роли в комедиях "Поездка в Америку" (Coming to America, 1988), "Чокнутый профессор" (The Nutty Professor, 1996), "Доктор Дулиттл" (Doctor Dolittle, 1998), "Клевый парень" (Bowfinger, 1999). Всего же Мерфи сыграл около 50 киноролей, в основном в комедиях. Актер также снимался в телефильмах и сериалах, в которых играл самого себя, и озвучивал персонажей популярных мультфильмов.

Теги
СШАМерфи, Эдди
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