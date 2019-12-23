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Музей "Петергоф" открыл в Калининграде мультимедийную экспозицию о Елизавете Петровне

Посетители через телефон по QR-коду могут прослушать исторический экскурс в эпоху императрицы
Описание
© Александр Архипов/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" открыл мультимедийную музейную экспозицию, посвященную дочери Петра I императрице Елизавете Петровне. Она размещена в зале вылета аэропорта Храброво, которому имя императрицы присвоено по результатам всероссийского конкурса "Великие имена России".

"Это первый подобный опыт и один из пилотных проектов празднования 350-летия Петра Великого, которое будет отмечаться в России в 2022 году", - сказала ТАСС генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

Экспозиция рассказывает практически обо всех сторонах жизни России при Елизавете, о роли императрицы в исторических событиях, в том числе в Семилетней войне (с 1756 по 1763 год), когда Восточная Пруссия впервые стала российской территорией, а ее жители, в том числе родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (1724-1804), приняли российское подданство, рассказала собеседница агентства.

"Можно сказать, что это мини-музей, экспозиция будет постоянно действующей. Мультимедийная составляющая присутствует. Во-первых, на стендах можно увидеть фильмы об истории "Петергофа" и таким образом совершить виртуальный визит, во-вторых, по QR-коду через телефон можно прослушать исторический экскурс в эпоху Елизаветы Петровны, в котором информация преподносится в живом, интересном ключе, с музыкой той эпохи, в рассказе участвуют профессиональные актеры. Примерно за час можно достаточно полно погрузиться в эпоху Елизаветы", - рассказала Кальницкая.

В экспозиции уделено внимание личности Петра Великого, в том числе в названии выставки "Вы помните, чья я дочь", добавила гендиректор "Петергофа". По легенде, именно так обратилась Елизавета к гвардейцам в ночь своего дворцового переворота в декабре 1741 года.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" включает более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система "Петергофа", одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. "Петергоф" является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают около 5 млн человек. В 2019 году "Петергоф" поставил новый рекорд посещаемости по итогам сезона 2019 года, приняв свыше 6,2 млн российских и зарубежных туристов.

Самый западный аэропорт России

Международный аэропорт Калининград (Храброво) расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения, связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Волгоградом, Воронежем, Казанью, Нижним Новгородом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Ташкентом, Варшавой. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 2,1 млн пассажиров.

Теги
РоссияКалининградская область
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