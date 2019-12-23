Путин наградил Александра Домогарова орденом Дружбы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда россиян и граждан других стран государственными наградами РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Актер Александр Домогаров удостоен ордена Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Кроме того, актрисе Варваре Андреевой присвоено почетное звание "Заслуженный артист РФ".

Ордена Дружбы удостоен председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Такая же награда будет вручена министру обороны Лаоса Тяннялату Тянсамону.

Сенатору Алексею Пушкову глава государства присудил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Орденов Дружбы также удостоены муфтий Чечни Салах Межиев и депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Орден Почета будет вручен аудитору Счетной палаты РФ Олегу Савельеву.