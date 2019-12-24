Франция объявила национальным достоянием картину Чимабуэ

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры Франции объявило национальным достоянием один из шедевров итальянского художника Ченни ди Пепо (Чимабуэ) (1240-1302) - картину "Осмеяние Христа" (около 1280 года), проданную в октябре на аукционе за рекордные €24,18 млн. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"Министр культуры Франции Франк Риестер решил отказать в выдаче экспортного сертификата для этой важной и неповторимой работы Ченни ди Пепо, - говорится в пресс-релизе министерства. - Министр принял решение... присвоить ей статус национального достояния на период 30 месяцев с момента получения соответствующего уведомления владельцем картины".

Таким образом, в ближайшие 2,5 года государству предстоит изыскать средства, чтобы выкупить работу и передать ее в одну из национальных коллекций, возможно, в пару к другой картине художника "Мадонна с учениками" (около 1280 года), которая уже хранится в Лувре. В министерстве уточняют, что полагаются на результаты оценки подлинности, проведенной перед тем, как картина была выставлена на аукцион в городе Санлис (департамент Уаза). "[Она] сохранилась в хорошем состоянии и... передает использование Чимабуэ нового языка пластики", - отмечает ведомство.

Картина "Осмеяние Христа"

Картина "Осмеяние Христа" написана на доске из тополя размером 25,8 см на 20,3 см. По мнению экспертов, она является частью посвященного Страстям Христовым диптиха 1280 года, который состоял из восьми элементов аналогичных размеров. До сегодняшнего дня было известно о местоположении лишь двух из них - это "Бичевание Христа" (Нью-Йорк, коллекция Фрик) и "Богородица на троне с младенцем и двумя ангелами" (Лондонская национальная галерея).

Редкая картина в течение многих лет находилась в доме у жительницы города Компьень (к северу от Парижа). Произведение, которому не придавали особого значения, висело рядом с отопительным нагревателем. Как признала прежняя владелица картины, она считала картину заурядным произведением на религиозную тему, однако все же решила показать ее экспертам перед продажей своего дома.

Чимабуэ является одним из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса. Он был одним из лидеров обновления стиля итальянской живописи и ее отхода от считавшихся обязательными к подражанию византийских образцов. Чимабуэ, в частности, ввел в изображение перспективу и сделал религиозных персонажей более "земными".

Немногие дошедшие до наших дней работы Чимабуэ находятся в экспозиции крупнейших музеев мира: Лувра, Лондонской национальной галереи, Национальной галереи в Вашингтоне, флорентийской Галереи Уффици. Они крайне редко появляются на аукционах, и, как уточняет Agence France-Presse, нынешний случай в Париже - первый за последние 12 лет.

После того, как картина была продана во Франции за €24,18 млн, она, по словам представителя аукционного дома Acteon, стала самой дорогой среди работ художников до 1500 года и заняла седьмое место в мировом рейтинге самых дорогостоящих произведений, который возглавляет "Спаситель мира" Леонардо да Винчи", проданный за $450 млн.