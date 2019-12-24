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Глава "Роскино" считает нужным запускать по 50-80 фильмов-дебютов в год

Отечественной киноиндустрии нужно перестать пытаться быть Голливудом, отметила Екатерина Мцитуридзе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Государство должно запускать 50-80 дебютных картин молодых режиссеров в год. Такое мнение выразила во вторник генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"В год должно запускаться 50-80 молодых режиссеров. Государство должно запускать дебюты", - сказала она.

По словам Мцитуридзе, отечественной киноиндустрии нужно перестать пытаться быть Голливудом. "Российское кино сегодня идет определенным своим путем, и этот путь далек от того, что называется "мировые тенденции". Российское кино пытается быть Голливудом. Это невозможно, потому что бюджетов таких нет, и государство не может и не должно финансировать [его] в таких количествах. <...> У нас никогда это не станет бизнесом, если это постоянно будет дотационная история. Соответственно, если это не станет бизнесом, они будут постоянно требовать [средств] от государства, фильмы проваливаются, молодые режиссеры не запускаются", - добавила она.

Компания "Роскино" создана в 1924 году, на данный момент она занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Канне, Венеции, Берлине. Она способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном кинопроизводстве с Россией. У "Роскино" с 2012 года действует свое подразделение в Лос-Анджелесе, а в этом году было открыто представительство в Лондоне.

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