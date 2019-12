СМИ: британские власти запретили вывозить из страны картину Гейнсборо стоимостью $10 млн

ТАСС, 24 декабря. Министерство культуры Великобритании ввело временный, до марта 2020 года, запрет на вывоз из страны полотна Going To Market, Early Morning ("Поездка на рынок. Ранее утро", 1773) английского портретиста, пейзажиста, гравера Томаса Гейнсборо (1727-1788). Об этом сообщает во вторник газета Daily Mail.

Это произведение предствляет собой панорамный пейзаж с крестьянами на лошадях. На июльском аукционе в Англии его приобрел за £8 млн ($10,3 млн) коллекционер, имя которого не раскрывается. Запрет последовал после того, как нынешний владелец картины хотел вывезти полотно за рубеж и обратился за соответствующим разрешением.

По словам британского замминистра культуры Хелен Уэйтли, это стало бы большой потерей для Соединенного Королевства. Она выразила надежду, что за это время в Великобритании будет "найден британский покупатель шедевра и новый дом для него в национальной коллекции". "Гейнсборо - один из величайших британских пейзажистов, и его работы по-прежнему, почти 250 лет спустя, привлекают большую аудиторию", - отметила Уэйтли.

В случае необходимости запрет может быть продлен до сентября 2020 года. Такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Комитета по надзору за экспортом произведений искусства и объектов, представляющих культурный интерес, в надежде на то, что полотно Гейнсборо приобретут британские ценители искусства.

Ранее подобный же запрет вводился на вывоз из королевства полотна The Dark Rigi, The Lake of Lucerne ("Темная гора Риги, Люцернское озеро") британского мастера романтического пейзажа Уильяма Тернера (1775-1851). Это произведение оценивается в £10 млн (около $12,9 млн).