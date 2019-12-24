Музеи Московского Кремля получили в дар две редкие патриаршие грамоты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля получили в дар две патриаршие жалованные грамоты на поместные владения 1622 и 1637 годов. Это чрезвычайно редкие документы, которые могут положить начало интересному исследованию, сообщила ТАСС во вторник заведующая сектором рукописей и архивных фондов Музеев Кремля Татьяна Тутова.

"Это очень редкие грамоты, очень. Коллекция жалованных грамот служивых людям - около 300 - есть в Историческом музее, но там нет патриарших грамот. Есть патриаршие грамоты в коллекции Петра Щукина, но они более поздние", - рассказала Тутова.

Музею были подарены жалованные грамоты патриархов Филарета и Иоасафа. Получатели грамот, как правило, происходили из наименее изученного в настоящий момент служилого сословия Патриаршего приказа. Предоставляемые им земли находились в патриаршем владении. Эта группа источников позволяет изучать актуальные вопросы взаимоотношения церкви и государства, состав служилого чиновничества, систему патриарших органов управления.

Первая грамота патриарха Филарета выдана 30 марта 1622 года Степану Семенову, сыну Никитину, на земли во Владимирском и Костромском уездах. Из текста грамоты следует, что земли выданы ему "в оклад", в придачу к его старому поместью с условием, что он с этого поместья будет кормить своего "увечного брата Ивана и сестру-девицу Марью". Вторая грамота выдана патриархом Иоасафом спустя 15 лет вдове того самого "увечного брата Ивана" - Антониде с сыновьями Гавриилом и Ефимом. В ней говорится, что ее деверь Степан Никитин завладел землей, которая по праву принадлежала вдове его брата, Антонида выиграла иск и получила жалованную грамоту патриарха.

Также в комплекс документов входит выпись из межевых книг 1781 года, которая сохранила имена потомков, владевших землями спустя 150 лет. "Имена Никитиных нам не знакомы. Мы не знаем, за что один из них получил эти земли. Но благодаря этим документам у нас открывается возможность для интересного исследования и возвращения памяти этого рода в исторический контекст", - отметила Тутова.

Она добавила, что состояние грамот, особенно грамоты за подписью Филарета, практически не позволяло прочесть написанное - из-за следов намокания. Была проведена специальная съемка, благодаря чему удалось восстановить текст. "Мне интересен еще другой аспект - этим документам без малого 400 лет, 100 лет прошло со времени революции. Интересно, как их сохранили и увезли из революционной России с собой. Было бы интересно узнать о потомках этого рода", - сказала собеседница агентства. Даритель грамот - основатель доменной зоны .art Ульви Касимов - купил их на аукционе и пообещал сделать все возможное, чтобы найти интересующую экспертов информацию.