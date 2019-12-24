Театральный колледж Табакова стал высшим учебным заведением

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Театральный колледж Олега Табакова проведет эксперимент по интегрированию в программу учреждения среднего образования по подготовке актеров программу высшего образования. Колледж можно считать высшим учебным заведением, сообщил во вторник глава Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

"Выполнена совместная инициатива нашего президента и мэра Москвы. Я сейчас поеду к Владимиру Машкову в Театр Олега Табакова, чтобы вручить ему постановление правительства РФ, по которому с сегодняшнего дня "Табакерка" - это не колледж, а новое театральное высшее учебное заведение", - сказал он на открытии выставки "Год театра. Занавес!"

В опубликованном постановлении Правительства РФ говорится, что эксперимент подразумевает реализацию в 2020-2025 годах образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.02 "Актерское искусство", "интегрированной с образовательной программой среднего общего образования, в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении культуры города Москвы "Московская театральная школа Олега Табакова при Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Московский театр Олега Табакова".

Обучение по интеграционной программе рассчитано на пять лет. По ее окончании обучающиеся будут проходить государственную аттестацию, завершающую освоение образовательной программы высшего образования. Цель эксперимента - модернизация и инновационное развитие системы подготовки творческих кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда. Согласно постановлению, Министерство культуры РФ обязано ежегодно по 2024 год предоставлять доклад о ходе эксперимента. 1 декабря 2025 года ведомство должно обобщить итоги проведения программы и предоставить в правительство РФ доклад о них.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым провести эксперимент по программам подготовки актеров в Московском театральном колледже Олега Табакова.

Московский театральный колледж Олега Табакова основан в 2009 году. Он готовил специалистов по специальности среднего профессионального образования "Актерское искусство". Основал школу народный артист СССР Олег Табаков. После смерти Табакова в 2018 году преемником стал один из его учеников - народный артист РФ Владимир Машков.