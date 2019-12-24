Минкультуры не вмешивалось ситуацию с возвращением сериала "Эпидемия" на платформу Premier

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не было причастно к возвращению сериала "Эпидемия" на онлайн-платформу Premier. Об этом во вторник сообщил журналистам глава министерства Владимир Мединский.

18 декабря в пресс-службе платформы сообщили ТАСС, что вторую часть сериала "Эпидемия" вернули на Premier и покажут целиком до конца года. Ранее в ряде СМИ ранее появились подозрения, что сериал сняли умышленно из-за показанных там протестов. В пресс-службе эту версию опровергли, заявив, что хотели выбрать более удачный слот для демонстрации.

"Нет", - ответил министр на вопрос о том, принимал ли он участие в возвращении сериала. По словам министра, "Эпидемия" - интересный сериал. "Газпром-Медиа" в последнее время выпускаем много высококачественной продукции к числу которой относится и "Аванпост", и сериал "Эпидемия", и "Домашний арест", "Обычная женщина". Все это образцы сериалов, я подчеркну, существенно выше среднемирового уровня, а во многом, на мой взгляд, уровня лучших сериалов соответствующих жанров", - поделился он.

Мединский подчеркнул, что цензуры в России нет и быть не может. "Были какие-то задержки с "Эпидемией", я думаю, они носили технический характер, и руководство холдинга вовремя обратило внимание, подкрутило что-то в технических настройках <...> Это лишний раз доказывает их профессионализм и эффективность", - отметил министр.

О сериале

В сериале "Эпидемия" по бестселлеру Яны Вагнер снялись Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов и другие. Сериал рассказывает об эпидемии неизвестного вируса в Москве.

Мировая премьера состоялась в Каннах в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries. "Эпидемия" стала первым российским сериалом, попавшим в конкурс этого фестиваля. Киноверсия "Эпидемии" была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Кроме того, сериал был показан вне конкурса на международном фестивале "Край света".