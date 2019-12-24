Владимир Машков поставил первый спектакль в статусе худрука Театра Олега Табакова

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Театр Олега Табакова (ТОТ) на своей сцене на Чистых прудах представляет в среду премьеру спектакля по пьесе английского драматурга Терри Джонсона "Ночь в отеле", режиссером которого стал Владимир Машков.

"Это первая постановка Владимира Львовича Машкова в статусе художественного руководителя Театра Олега Табакова, и еще не успев выйти к широкому зрителю, эта работа получила широкий общественный резонанс", - сообщила в беседе с ТАСС пресс-атташе театра Ольга Андрейкина. "На протяжении нескольких дней, пока шли предварительные показы, зал был полон", - добавила собеседница агентства.

Машков о спектакле

Своим мнением перед премьерой поделился и Владимир Машков. "Мы взяли для постановки пьесу английского драматурга Терри Джонсона, которая никогда не шла в России, она называется "Insignificance", что переводится как "Незначительность". В нашем переводе она называется "Ночь в отеле", - рассказал Машков.

"По жанру это комедия относительности, как и вся наша жизнь, - продолжил он. - Эта история гипотетически произошла 15 сентября 1954 года в США. Это было время расцвета маккартизма, время послевоенное, когда усилилось влияние коммунистической идеи, против которой очень боролись Соединенные Штаты. Мы попытаемся заглянуть за этот "железный занавес" (в спектакле он действительно сделан из металла - прим. ТАСС), чтобы увидеть, что же произошло на этой исторической встрече".

Представляя героев постановки, режиссер пояснил, что драматург зашифровал имена персонажей, назвав их Актриса, Ученый, Бейсболист, Сенатор. "Но мы понимаем, что Актриса - это величайший идол того времени Мэрилин Монро, Ученый - это величайший ум нашего времени Альберт Эйнштейн, Сенатор - это сам Джозеф Маккарти, а Бейсболист - это муж Мэрилин Монро на тот период времени и величайший бейсболист всех времен и народов Джо Ди Маджо", - расшифровал Машков.

"Что же произошло в номере нью-йоркского отеля 15 сентября 1954 года?" - заинтриговал режиссер. И сам же ответил, что свидетелями этого станут зрители спектакля.

Оформил постановку Сергей Тырин. Художником по костюмам стала Ольга Рябушинская.

Исполнители ролей: Актриса - Ольга Красько, Ученый - Авангард Леонтьев, Бейсболист - Сергей Угрюмов, Сенатор - Михаил Хомяков.

Автор о пьесе

Терри Джонсон - британский драматург, киносценарист и режиссер, неоднократный лауреат самых престижных театральных премий: "Тони", Лоуренса Оливье, Evening Standard Theatre Awards, Гильдии сценаристов, Time Out Best Play Award и многих других, написал пьесу "Insignificance" в 1982 году.

"Может быть, в трактовке некоторых событий я и зашел далеко, - признается сам Терри Джонсон, рассказывая о своей пьесе. - Но, мне кажется, что это было возможно, по крайней мере, эта история вполне в их духе. Мне было не особенно интересно, чтобы персонажи получились героическими. Я предпочел бы, чтобы аудитория пережила два часа гуманизма, чем два часа героизма...

"Очень приятно осознавать, что у спектакля наконец-то будет еще одна премьера, в России, - продолжил он. - Меня искренне интересует реакция российской публики. Хочется понять, как она воспримет эту историю, отзовется ли она в зрителях".

Как сообщается на сайте Театра Олега Табакова, билеты на премьерные показы спектакля "Ночь в отеле", которые состоятся 25, 26 и 29 декабря, полностью проданы.