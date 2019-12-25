Михаил Лермонтов возглавил Общественный совет при Минкультуры

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Ассоциации "Лермонтовское наследие" Михаил Лермонтов единогласно избран председателем Общественного совета при Министерстве культуры РФ. Открытое голосование состоялось в среду на первом заседании нового состава совета в Общественной палате РФ, передает корреспондент ТАСС.

Заместителями председателя выбраны музыкант Денис Майданов, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов и президент Евразийской палаты национальных культурных ценностей Александр Швейдель.

Новый состав совета был утвержден в ноябре 2019 года, в него вошли 36 человек.

Общественные советы при министерствах формируются по правилам, изложенным в Стандарте деятельности общественного совета при федеральном органе государственной власти. Отбор кандидатов в члены общественных советов проводится Общественной палатой и Экспертным советом при правительстве РФ на основе конкурсной процедуры без участия самих органов государственной власти - министерств и ведомств.