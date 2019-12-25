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Кевин Спейси записал рождественское обращение от лица Фрэнка Андервуда

В 2018 году он опубликовал предновогодний видеоролик под названием "Позвольте мне быть Фрэнком"

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Американский актер Кевин Спейси разместил на своей странице в YouTube видеообращение с рождественским поздравлением от лица своего героя в телесериале "Карточный домик" (House of Cards) Фрэнка Андервуда.

"Мы вступаем в 2020 год, и я хочу пожелать, чтобы в мире было больше добра, - сказал Спейси с характерным для его персонажа южным акцентом, сидя в красном вязаном свитере перед камином. - Когда в следующий раз кто-то сделает то, что вам не нравится, то вы можете ответить тем же. Но вы также можете умерить свой пыл и поступить неожиданно. Вы можете убить их своей добротой".

' KTWK/YouTube'

Это уже второе предновогоднее обращение Спейси к американским зрителям. В 2018 году он опубликовал видеоролик под названием "Позвольте мне быть Фрэнком".

Спейси - актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Многим он особенно запомнился по главной роли в "Карточном домике", где его герой - циничный сенатор - становится президентом США. В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы произошедших около 30 лет назад.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что восемь человек, участвовавших в съемках "Карточного домика", рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала актер лишился роли в сериале. По сюжету в последнем сезоне его герой умирает при невыясненных обстоятельствах.

В июле прокуратура штата Массачусетс сняла со Спейси обвинения в сексуальном насилии в отношении сына бывшей ведущей бостонского телевидения Хизер Юнру. В октябре стало известно о том, что прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение отказаться от уголовного преследования в отношении актера, поскольку обвинивший его в домогательствах мужчина умер.

Теги
СШАСпейси, Кевин
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