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На выставке в "Царском селе" представили крупнейший в истории России клад

В предновогоднюю экспозицию вошли порядка 700 предметов домашней утвари из серебра и золота конца XVIII - начала XX века
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Описание
© Отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село"
© Отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село"
© Отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село"
© Отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в отечественной истории клад художественных ювелирных изделий, известный как "клад Нарышкиных", представили на выставке в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", открывшейся в среду. В предновогоднюю экспозицию в Екатерининском дворце вошли порядка 700 из 2 тысяч предметов домашней утвари из серебра и золота конца XVIII - начала XX века, найденных в 2012 году при производстве строительных работ в центре Петербурга и по решению Минкультуры РФ переданных в Царское Село.

"Для нас это просто роскошный подарок, мы сами не можем до сих пор поверить, что у нас такое прекрасное собрание серебра. У нас очень маленькая коллекция изделий из драгоценных металлов, они очень разрозненные. Исторических предметов, которые были до революции, почти не сохранилось, потому что в 1920-30-е годы все изделия изымались, продавались или поступали в более крупные собрания типа Государственного Эрмитажа", - рассказала ТАСС главный хранитель музея Татьяна Серпинская.

По ее словам, после завершения выставки, 24 марта 2020 года, музей приступит к изучению, научной атрибуции, подготовке каталога этой коллекции. Специалисты планируют продолжить реставрационные работы. "Сейчас мы привели в экспозиционный вид только те предметы, которые на выставке, а большая часть клада - две трети - еще в фондах и требует приведения в порядок", - отметила Серпинская.

По ее словам, в процессе реставрации применяются несложные, но трудоемкие технологии, преимущественно мытье специальными средствами, поскольку коллекция не получила серьезных повреждений, пока хранилась в тайнике. По завершении реставрации коллекцию планируется выставить в царскосельском Александровском дворце, где в 2020 году откроются новые экспозиционные помещения.

Представленные на выставке предметы - изделия из золота и серебра конца XVIII - начала XX века, работы русских и французских мастеров. "Главным героем" выставки назвали парадный столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова из 200 предметов, изготовленный в Москве и Санкт-Петербурге в 1860-70-х годах. На выставке можно получить информацию и о предполагаемом владельце коллекции - поручике Лейб-гвардии Гусарского полка Сергее Сомове и его жене Наталье Нарышкиной. Историки полагают, что Сомов стал хранителем ценностей после того, как Нарышкины уехали из Петрограда, а клад был спрятан при его непосредственном участии.

О кладе

В ГМЗ "Царское Село", в фонды которого клад поступил в 2018 году, отмечают, что коллекция во многом уникальна: она включает более 2 тысяч предметов из серебра XIX - начала XX века, часть относится к концу XVIII века. Это посуда и столовое серебро, предметы быта и обихода. На большинстве предметов - княжеский герб семьи Нарышкиных, на некоторых - герб Сомовых.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают более 3 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.

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