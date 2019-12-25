Джастин Бибер объявил о новом туре

ОТТАВА, 25 декабря. /ТАСС/. Поп-исполнитель Джастин Бибер вернется к концертной деятельности в 2020 году. Об этом говорится в видеоролике, размещенном на канале певца в YouTube, в котором он объявил о предстоящем туре по США и Канаде.

"Мы все люди, а потому не совершенны. Мое прошлое, мои ошибки, все, через что я прошел, привели меня туда, где я должен был оказаться", - заявил Бибер. Канадский музыкант анонсировал концертный тур по 50 городам, который начнется 14 мая в Сиэтле и завершится 26 сентября в Ист-Ратерфорде.

Певец также рассказал, что в 2020 году выпустит новый альбом, его название пока не раскрывается. "Я чувствую, что этот альбом будет отличаться от предыдущих, учитывая нынешний этап в моей жизни", - подчеркнул он.

В видеоролике Бибера представлен фрагмент композиции Yummy, которая войдет в новый альбом. Релиз этой песни состоится 3 января.

В марте Бибер объявил о приостановке своей концертной деятельности на неопределенное время. Причиной его временного ухода со сцены послужили проблемы в личной жизни. "Я намерен разрешить ряд вопросов, чтобы сохранить брак и стать таким отцом, каким хочу быть", - сказал тогда он.

25-летний исполнитель продал около 100 млн копий своих пластинок, он является обладателем премии Grammy. Он также получил 20 наград MTV Europe Music Awards, что является рекордом для одного музыканта. Последний тур Бибера под названием Purpose начался в марте 2016 года и принес ему более $160 млн.