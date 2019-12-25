Мацуев 13 января сыграет концерт к 180-летию со дня рождения Чайковского

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев в канун старого Нового года, 13 января, представит в московском "Крокус Сити Холле" программу "Чайковский-гала" к 180-летию композитора. Об этом сообщила в среду пресс-служба организатора вечера.

"В следующем году миллионы людей по всему миру будут отмечать 180-летие со дня рождения русского композитора Петра Ильича Чайковского. Создатель гениальных произведений, среди которых более 100 романсов, 10 опер, балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Спящая красавица", семь симфоний, концерты, фортепианные циклы и симфонические программы, по праву считается одним из величайших композиторов человечества. Одним из первых концертов в честь юбилейной даты станет выступление Мацуева", - подчеркнули организаторы.

В праздничной программе прозвучат Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром. Вместе с Мацуевым их исполнят Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова.

Старый Новый год (или Новый год по юлианскому календарю) отмечается в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился в России в результате календарной реформы 1918 года. До введения григорианского календаря (т. н. новый стиль) на эти дни приходились даты 31 декабря и 1 января.