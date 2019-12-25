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Путин 26 декабря посетит предновогодний вечер в Большом театре и посмотрит балет

На сцене театра представят одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 декабря посетит Большой театр, где пройдет торжественный вечер по случаю встречи 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля

"Глава государства примет участие в торжественном вечере по случаю встречи нового, 2020 года, - говорится в сообщении. - На сцене Большого театра будут представлены одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты".

На праздничное мероприятие приглашены члены правительства, представители Совета Федерации и Государственной думы, федеральных органов исполнительной и судебной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, деятели науки, культуры, искусства, спорта, военные, главы традиционных конфессий, лидеры политических партий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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