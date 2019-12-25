Голодец: в первый год исполнения нацпроекта "Культура" музеи РФ посетили 154 млн человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Посещаемость российских музеев в первый год реализации нацпроекта "Культура" достигла 154 млн человек. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"У нас растет посещаемость музеев. На сегодняшний день она достигла 154 млн человек. Это зафиксированная цифра, по итогам года она будет гораздо выше", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что в этом году также выросла посещаемость российских театров - 40 млн зрителей. Голодец отметила, что в рамках нацпроекта "Культура" в стране развивается и фестивальное движение. Среди самых успешных проектов она отметила Транссибирский арт-фестиваль, дальневосточный фестиваль "Мариинский", международный большой детский фестиваль, фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске. По словам вице-премьера, эти мероприятия делают национальную культуру доступной всем жителям страны.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).