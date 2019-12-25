Путин поручил кабмину подготовить проект закона о бесплатном образовании в сфере культуры

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить и внести в Госдуму проект закона о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих режиссеров, дирижеров и композиторов. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, состоявшейся 17 октября.

Отмечается, что речь идет о поправках, устанавливающих случаи и порядок получения на конкурсной основе бесплатно второго или последующего высшего образования в ведущих федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, реализующих программы подготовки режиссеров театра, кино и телевидения, дирижеров, композиторов, литературных работников, переводчиков художественной литературы.

"Правительству Российской Федерации разработать и внести в Государственную Думу проекты федеральных законов, предусматривающих внесение в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" изменений, устанавливающих случаи и порядок получения на конкурсной основе бесплатно второго или последующего высшего образования в ведущих федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, реализующих программы подготовки режиссеров театра, кино и телевидения, дирижеров, композиторов, литературных работников, переводчиков художественной литературы", - говорится в документе.

Правительству поручено представить предложения об увеличении контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по таким специальностям, как режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы, "в целях сохранения доступности высшего образования для граждан, поступающих на обучение для получения высшего образования впервые". Поручение должно быть исполнено 1 мая 2020 года.

Кроме того, президент поручил внести в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии изменения, предусматривающие возможность предоставления субсидий федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, реализующим образовательные программы в области кинематографии. Это делается с целью поддержки производства дебютных национальных фильмов, создаваемых режиссерами - выпускниками таких образовательных организаций в течение пяти лет после получения ими высшего образования. Поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2020 года.