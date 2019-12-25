Михаил Боярский в канун своего юбилея сыграл новую роль в Театре имени Ленсовета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Михаил Боярский в канун своего юбилея вышел на сцену Театра имени Ленсовета на премьере водевиля-мелодрамы "В этом милом старом доме". Постановщиком спектакля стал народный артист России Олег Леваков, обратившийся к пьесе классика советской драматургии Алексея Арбузова.

"Для меня это не бенефис, где есть заглавная роль, а спектакль театра, там играет много молодежи. В нем всего две возрастные роли - у меня и у моей супруги (народная артистка России Лариса Луппиан, художественный руководитель театра). Я с удовольствием согласился участвовать в этом спектакле, поскольку там идет разговор о ностальгии - о том времени, по которому мы скучаем", - сказал в беседе с журналистами Михаил Боярский.

Он напомнил, что действие спектакля происходит в послевоенное время. "Это время моих родителей и близких моих родителей - людей, которые составляли соль земли. В то время они были очень симпатичными, добрыми, милыми", - отметил Михаил Боярский, вспомнив пушкинскую строку "Все мгновенно, все пройдет". "Вот эти чувства я испытывал, когда репетировал спектакль. Эта нотка звучит в постановке Олега Левакова. Мы хотели, чтобы прошедшее грело не только нас, но и зрителей", - сказал он.

По его мнению, главная тема спектакля - это любовь, а также ценности, о которых сегодня начинают забывать. "Современные гаджеты затмили человеческие сердца и разговоры, которые велись на верандах, на кухнях, в курилках. И эта интонация мне очень близка в спектакле", - заключил Михаил Боярский.

Знаменитому актеру театра и кино в четверг исполнится 70 лет. Юбиляр встретит эту дату на сцене Театра имени Ленсовета. Здесь в 1972 году он начал актерскую карьеру, сыграв в спектакле "Трубадур и его друзья". Его партнершей была Лариса Луппиан - его будущая жена.

Арбузов в Театре имени Ленсовета

Пьесы Алексея Арбузова многие десятилетия украшали афишу Театра имени Ленсовета. Во времена, когда театром руководил Игорь Владимиров, на сцене с успехом шли пьесы "Таня", "Мой бедный Марат", "Старомодная комедия", "Нечаянный свидетель", "Победительница". Теперь в этот ряд встала и заново прочитанная пьеса "В этом миром старом доме", которую Михаил Боярский воспринял как часть собственной биографии.