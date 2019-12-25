Умер писатель Владимир Бушин

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Писатель и публицист Владимир Бушин умер в возрасте 95 лет, сообщила в среду "Литературная газета", где он ранее работал.

"На 96-м году жизни скончался известный публицист, критик, поэт, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич Бушин. Он был хорошим другом нашей редакции, а в прошлом - сотрудником "Литературной газеты", - говорится в сообщении. Редакция издания выразила соболезнования семье и близким писателя.

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в селе Глухово Московской губернии. С осени 1942 года был на фронтах Великой Отечественной войны, в 1945 году участвовал в боевых действиях против Японии в Маньчжурии. В 1951 году окончил Литературный институт им. Горького. Работал в "Литературной газете", "Литературная Россия", журналах "Молодая гвардия" и "Дружба народов". С 1987 года публиковался в газетах "День", "Завтра", "Советская Россия", "Правда", "Патриот", "Молния", "Дуэль", "Своими именами" и др.