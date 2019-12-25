В Москве выступили ученики региональных филиалов Центральной музыкальной школы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Учащиеся филиалов Центральной музыкальной школы (ЦМШ) во Владивостоке ("Приморский"), Калининграде ("Балтийский") и Кемерово ("Сибирский") в среду дали концерт в ЦМШ в Москве. Почетным гостем вечера стала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мне особенно приятно приветствовать здесь ребят, которые поступили в филиалы ЦМШ в наших новых, с музыкальной точки зрения, регионах. Мы возлагаем на вас особые надежды: на педагогов, ребят и, конечно, родителей, потому что занятия в Центральной музыкальной школе - это огромная ответственность для всего окружения каждого ребенка", - сказала Голодец, подчеркнув, что выпускники ЦМШ "составляют славу мировой музыкальной элиты".

Директор ЦМШ Валерий Пясецкий подчеркнул, что за небольшой срок после запуска филиалов (они открылись осенью 2019 года в рамках создания культурных кластеров в регионах) уже можно видеть большие успехи. "Я надеюсь, что в недалеком будущем ряды звездных музыкантов, выходящих из стен нашей школы в Москве, пополнятся большим количеством музыкантов, уже выходящих из стен Приморья, Балтики и Сибири", - добавил он.

В программу вечера вошли сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Фридерика Шопена, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Генрика Венявского, Фрица Крейслера, Александра Глазунова, Эдуарда Элгара и других композиторов.

Задача создания в регионах России культурных кластеров была конкретизирована в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Она обусловлена, в том числе, тем, что в регионах часто не хватает ресурсов для подготовки кадров в различных сферах культуры и искусства. Предполагается, что кластеры будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут представить свои экспозиции.