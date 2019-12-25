В Москве состоялась премьера новогоднего мюзикла о Чебурашке

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьера музыкального новогоднего спектакля для всей семьи "Чебурашка. Возвращение домой" состоялась в среду в московском Центре культуры и искусств "Щукино". Серия показов пройдет с 25 декабря по 8 января 2020 года.

Детский мюзикл стал результатом творческой коллаборации киностудии "Союзмультфильм" и театрального режиссера Дмитрия Бикбаева. "Спектакль совсем новый, современный, он совмещает актеров и кукол, живое музыкальное исполнение, интерактив, когда зритель сам может выбрать финал или сценарий, по которому дальше будет развиваться действие. Конечно, для "Союзмультфильма" - это новое. Это по-настоящему детско-семейный проект", - сказала журналистам председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Бикбаев рассказал, что хотел дать новый нетривиальный сюжет героям "Союзмультфильма". "Идеей было возвращение Чебурашки в проекты "Союзмультфильма". У меня возникли такие образы, что Чебурашка должен вернуться домой, но попасть в новый мир, новую Москву. Вокруг этого и складывается сюжет: любимый герой сталкивается с новыми вызовами", - рассказал режиссер.

По сюжету постановки, главной героине - потерявшейся 10-летней девочке Ане - приходят на помощь герои легендарных советских мультфильмов, которые вместе с ней будут искать дорогу домой. Роли в новогодней постановке исполняют как профессиональные актеры, так и уникальные куклы-марионетки, созданные по аналогии с куклами для мультфильмов.

В ходе действия спектакля Шапокляк использует голосовой помощник в телефоне, герои передвигаются с помощью Московских центральных диаметров (МЦД). "Хотелось создать что-то интересное прямо сейчас, чтобы все понимали, какие коды мы транслируем, чтобы они были актуальны и для детей, и для взрослых", - пояснил Бикбаев.

Проект создан при участии театрально-продюсерской компании "Брайт пипл/Яркие люди". Спектакли пройдут 25, 26, 27, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 7, 8 января 2020 года. ТАСС является информационным партнером мероприятия.