Евгения Добровольская отмечает юбилей на сцене МХТ имени Чехова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Актриса театра и кино, народная артистка РФ Евгения Добровольская, которой в четверг исполняется 55 лет, отметит юбилей на Малой сцене родного Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова, где служит более 30 лет. По случаю юбилея актрисы там состоится ее творческий вечер, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

"Вести вечер будет заместитель художественного руководителя театра, журналист Вадим Верник, в беседе с которым Евгения Добровольская вспомнит этапы своего творческого пути, расскажет о любимых ролях, о работе с режиссерами, определившими ее судьбу, а также о кинокарьере и многом другом. Среди участников вечера также заявлены Рената Литвинова, Игорь Золотовицкий, Вероника Долина, кинорежиссер Александр Муратов, хореограф Алла Сигалова, актер Николай Ефремов", - рассказала пресс-атташе.

Она отметила, что Добровольская - актриса, которая утверждает, что в ее жизни "все случилось рано" - раннее взросление, первые главные роли в театре. "Действительно, Джульетту в театре Вячеслава Спесивцева она сыграла в 14 лет, а ее кинодебют состоялся в 19 лет, когда она снялась в "Клетке для канареек" режиссера Павла Чухрая", - напомнила собеседница агентства.

По ее словам, Добровольская очень серьезно подходит к выбору ролей и решительно отказывается от репетиций, если не находит общий язык с режиссером, даже если это роли мирового классического репертуара.

Впрочем, как заверила пресс-атташе, с ролями Добровольской везло всегда: она сыграла в пьесах Островского, Пушкина, Грибоедова, в инсценировке романа Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы". "Актрисе везло и везет на режиссеров", - сказала Витвицкая. - В начале пути она много работала в театре с Олегом Ефремовым, а позже с Кириллом Серебренниковым. Среди "ее" театральных режиссеров и Кшиштоф Занусси".

"Хочу напомнить и такой важный момент - в спектакле Олега Ефремова "Чайка" Добровольская поставила своеобразный рекорд: в разные годы она была Ниной Заречной, Машей и Аркадиной. Сейчас в новой постановке чеховской пьесы, которую готовит в Художественном театре Оскарас Коршуновас, актриса репетирует роль Полины Андреевны. Премьера спектакля состоится в конце февраля", - заключила пресс-атташе МХТ.