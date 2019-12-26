В "Современнике" открывается выставка произведений на основе стихов Валентина Гафта

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Современник" в арт-фойе основной сцены откроет в четверг выставку под названием "Нельзя искусственно страдать" - оригинальную экспозицию пространственных произведений молодых театральных художников на основе литературного творчества артиста "Современника" Валентина Гафта, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Выставка придумана и реализована сценографами, в числе которых студенты ГИТИСа, и является частью большого проекта "Поиск" - творческой лаборатории, созданной молодежью "Современника", - рассказала собеседница агентства.

Она напомнила, что народный артист России Валентин Гафт - не только популярный актер театра и кино, но и известный поэт. "Во взаимодействии с миром поэта художники ищут максимально точное отражение его уникальных авторских интонаций, стихотворения становятся посылом для создания их собственной арт-реальности", - пояснила замысел выставки представитель пресс-службы.

Так, по ее словам, Валида Кажлаева в инсталляции "Занавес", отталкиваясь от одноименного короткого стихотворения Валентина Гафта, где говорится о рождении и смерти человека театра, разместила на внутренней стороне стеклянной столешницы компактную карусель с лошадками. Восьмистишие "Музыка Генделя", в котором поэт увязывает в единую систему флейту композитора и фигуры художника Модильяни, рождает в живописной инсталляции Ирины Бринкус эпические образы эпохи Возрождения, обогащенные элементами сюрреализма.

Еще одна участница проекта, Алена Грек, основывает работу "Сны" на воспоминаниях Валентина Гафта о военном детстве - иногда жестких, но, как это всегда у него бывает, наполненных трогательными мелочами. "Так возникло проволочное "конфетное" дерево", - продолжила описание арт-объектов собеседница агентства.

Выставка "Нельзя искусственно страдать" будет открыта до 8 февраля 2020 года, ознакомиться с ней смогут только зрители спектаклей основной сцены.