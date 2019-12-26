Федор Бондарчук в феврале покажет свой первый сериал

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Режиссер Федор Бондарчук в феврале выпустит свой первый сериал, сценарий для которого написала его супруга, актриса Паулина Андреева. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Он [сериал] в монтаже, пилот покажем в период с февраля по апрель на онлайн-платформе more.tv", - сказал режиссер, отметив, что впервые взялся за такой формат, "и это крайне увлекательно".

Съемки 8-серийной драмы "Псих" начались 7 октября. Сериал снимается "НМГ студией" вместе со студией "Видеопрокат" по заказу онлайн-сервиса more.tv. В центре сюжета находится главный герой по имени Олег - известный столичный психотерапевт, в очередь к нему выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Герою 40 лет, он живет с мамой. Однако Олегу самому требуется помощь - он страдает медикаментозной зависимостью, раздражительностью и нарастающей агрессией. Все меняется, когда врачу предоставляется возможность оказать людям экстренную психологическую помощь.

В проекте задействованы актеры Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов и Олег Меньшиков.