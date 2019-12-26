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Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора "Роскино"

По словам министра культуры Владимира Мединского, совет директоров уже определился с кандидатурой нового руководителя
Екатерина Мцитуридзе Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Екатерина Мцитуридзе
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет директоров компании "Роскино" принял решение о смене ее генерального директора. Об этом в четверг сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский.

"В последние восемь лет ее [компанию "Роскино"] возглавляла Екатерина Мцитуридзе, она очень активный человек и немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, мы очень ей за это благодарны. Но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень. И поэтому совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании", - сказал он.

По словам министра, совет директоров уже определился с кандидатурой нового руководителя "Роскино". "Насколько я знаю, предложения совета директоров по новому директору сформированы и направлены на утверждение в Росимущество. <...> Еще раз подчеркну: это консолидированное решение лидеров отечественной киноиндустрии, они хотят увидеть эту компанию немного другой", - добавил Мединский.

Компания "Роскино" создана в 1924 году, на данный момент она занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Канне, Венеции, Берлине. Компания способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном с Россией кинопроизводстве. У "Роскино" с 2012 года действует свое подразделение в Лос-Анджелесе, а в этом году было открыто представительство в Лондоне.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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