Мединский сообщил, что Минкультуры продолжит возрождать "Ленфильм"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры будет продолжать прикладывать усилия для возрождения и развития киностудии "Ленфильм" вне зависимости от того, кто станет ее новым генеральным директором. Об этом в четверг сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский.

"Кто бы ни возглавил "Ленфильм" в ближайшее время как новый генеральный директор, политика на возрождение студии останется прежней. Мы приложим еще больше усилий для загрузки мощностей "Ленфильма" со стороны министерства культуры. Кстати, это стало одной из причин смены руководства", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "Ленфильм" является национальным достоянием и что он останется самостоятельной киностудией. "Задачей министерства культуры было и остается сохранить "Ленфильм" как самостоятельную, независимую киноплощадку и кинокомпанию, ориентированную на Петербург и занимающуюся развитием кинобизнеса в Петербурге <...> В последние семь лет руководство "Ленфильма" активно занималось восстановлением студии, многое удалось за это время сделать. <...> Но время не стоит на месте. И союз кинематографистов, и общественность, и жители Петербурга требовали больших темпов развития и возрождения "Ленфильма", - добавил глава Минкультуры, комментируя кадровые перестановки на студии.

24 декабря Мединский объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее генерального директора. Эдуард Пичугин, покидающий этот пост, будет выполнять обязанности гендиректора до назначения временного управляющего. Предполагается, что совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. Министр также отметил, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов.

Киностудия "Ленфильм" ведет свою историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 1930-х годах.