Правительственная комиссия будет согласовывать иностранное владение онлайн-кинотеатрами

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал положение о создании правительственной комиссии, которая будет согласовывать владение онлайн-кинотеатрами с более чем 20% долей иностранного капитала. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Это ограничение будет распространяться на онлайн-кинотеатры, доля российской аудитории которых составляет менее 50%.

"Задачей комиссии является принятие решений о согласовании владения, управления либо контроля прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса со стороны иностранного государства, международной организации, а также находящейся под их контролем организации, иностранного юридического лица, российского юридического лица, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%... в совокупности или каждый в отдельности владеющих информационным ресурсом, который используется в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"... и количество пользователей которого на территории России составляет менее 50% общего количества пользователей такого ресурса", - говорится в документе.

Предложения по вопросам, требующим рассмотрения Комиссии, выносит Роскомнадзор, он же обеспечивает информационно-аналитическую поддержку, организационно-техническое обеспечение при этом в ведении Минкомсвязи.

Ранее Роскомнадзор попросил ускорить принятие подзаконных актов, которые регламентируют деятельность аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров). По словам главы ведомства Александра Жарова, во всем мире ожидается масштабный и агрессивный вход в индустрию медиаконтента транснациональных ИТ-гигантов. В частности, он указал на запуск Apple TV+.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор индустриальной ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин заявил, что индустрия российских онлайн-кинотеатров ждет исполнения закона, ограничивающего процент иностранного владения в аудиовизуальных сервисах, присутствующих на российском рынке с аудиторией более 100 тыс. пользователей, действующий в России с 2017 года.