{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительственная комиссия будет согласовывать иностранное владение онлайн-кинотеатрами

Ограничение будет распространено на онлайн-кинотеатры, доля российской аудитории которых составляет менее 50%

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал положение о создании правительственной комиссии, которая будет согласовывать владение онлайн-кинотеатрами с более чем 20% долей иностранного капитала. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Это ограничение будет распространяться на онлайн-кинотеатры, доля российской аудитории которых составляет менее 50%.

"Задачей комиссии является принятие решений о согласовании владения, управления либо контроля прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса со стороны иностранного государства, международной организации, а также находящейся под их контролем организации, иностранного юридического лица, российского юридического лица, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%... в совокупности или каждый в отдельности владеющих информационным ресурсом, который используется в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"... и количество пользователей которого на территории России составляет менее 50% общего количества пользователей такого ресурса", - говорится в документе.

Предложения по вопросам, требующим рассмотрения Комиссии, выносит Роскомнадзор, он же обеспечивает информационно-аналитическую поддержку, организационно-техническое обеспечение при этом в ведении Минкомсвязи.

Ранее Роскомнадзор попросил ускорить принятие подзаконных актов, которые регламентируют деятельность аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров). По словам главы ведомства Александра Жарова, во всем мире ожидается масштабный и агрессивный вход в индустрию медиаконтента транснациональных ИТ-гигантов. В частности, он указал на запуск Apple TV+.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор индустриальной ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин заявил, что индустрия российских онлайн-кинотеатров ждет исполнения закона, ограничивающего процент иностранного владения в аудиовизуальных сервисах, присутствующих на российском рынке с аудиторией более 100 тыс. пользователей, действующий в России с 2017 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Ралли Дакар
Сериал о гоночной команде "Камаз-мастер" выйдет на экраны в начале осени 2020 года
Сериал планируется показывать на телеканале НТВ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС