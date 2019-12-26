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Иммерсивную выставку "Utopio.art" открыли в Москве

Выставка проходит на площадке торгово-развлекательного центра "Европейский"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Арт-пространство иммерсивного искусства "Utopio.art" открылось 26 декабря для посетителей в столичном торгово-развлекательном центре "Европейский". На выставке представлены работы российских художников в различных жанрах современного искусства от светокинетических инсталляций до стрит-арта, передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Проект "Utopio.Art" - это аттракцион искусств, гибридное пространство в формате культурного шопинга, где зритель может стать частью арт-объекта. Мы сегодня впервые открываем выставку не в художественной галерее, а на площадке торгово-развлекательного центра "Европейский", где представлены работы в жанрах светокинетического искусства, стрит-арта, аудиовизуальных инсталляций. В одном месте собраны работы художников Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых Марина Колдобская, Алексей Дьяков, граффити от oblakov_studio, Куфлекс и другие", - рассказала ТАСС куратор выставки, искусствовед Наталья Панкова.

Она также добавила, что выставка максимально открыта для людей, здесь нет зашифрованных вещей. И для художников это тоже вызов: быть адаптивными для простой публики. "Современное искусство дает ответы на многие важные вопросы: кто ты? для чего ты? в каком мире ты живешь? Только художники работают на острие времени, они видят то, что мы, возможно, увидим через 10-15 лет. Мы хотим приблизить людей к пониманию того, что они тоже так могут", - добавила Панкова.

Выставка "Utopio.Art" продлится 3 месяца. Планируется также смена экспозиции, где будут представлены работы европейских и американских художников.

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