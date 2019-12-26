Памятник Галине Волчек может появиться в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, если такая поступит. Будут рассматриваться все возможные варианты, в частности, установка памятника, сообщил ТАСС в четверг председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Галина Волчек умерла в четверг в возрасте 86 лет.

"Я думаю что вклад "Современника" в нашу культуру, жизнь - социокультурную атмосферу нашего города - неоценим, я был свидетелем постановок этого театра еще когда он только зарождался, это был свежий ветер, необычный, неожиданный, новое слово в театральном искусстве. Потом Галина Волчек возглавила театр, и по сей день он один из самых посещаемых и любимых. Она великий творческий человек, гражданин, она обладает всеми титулами, которые позволяют не только поставить памятную доску на дом, где она жила, она достойна большего. [Памятник] надо внимательно рассматривать, непросто сегодня найти место, можно посмотреть, есть ли возле "Современника" подземные коммуникации, чтобы поставить там, но пока я не готов комментировать это", - сказал Герасимов.

Он отметил, что решения по увековечению памяти Волчек будут зависеть от инициатив труппы театра - с какими предложениями выйдет коллектив. "Все предложения будут внимательно рассмотрены с учетом возможностей города", - добавил Герасимов.