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Умерла Галина Волчек

Мединский: Волчек оставила после себя богатое творческое наследие и талантливых учеников

Российская культура понесла невосполнимую утрату, отметил глава Минкульта РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и множество достойных учеников, считает министр культуры России Владимир Мединский.

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"Российская культура понесла невосполнимую утрату - от нас ушла Галина Борисовна Волчек. Наделенная огромным, неординарным талантом, она прожила яркую и насыщенную жизнь, всецело посвятив ее сцене. Галина Борисовна принадлежала к той плеяде мастеров, которые блестяще владеют тонкостями ремесла, бережно хранят традиции русской классической школы, а вместе с тем находятся в непрерывном поиске новых форм", - приводят в пресс-службе Минкультуры РФ слова министра.

Мединский добавил, что роли Волчек покорили миллионы наших соотечественников поразительной искренностью и обаянием. "Работы на сцене родного "Современника", которому Галина Волчек отдала свыше шести десятилетий, неизменно становились громким событием в театральной жизни столицы. Как режиссер, она обладала редким даром создавать уникальные актерские ансамбли, вести в своих постановках диалог со зрителем об актуальных, созвучных с эпохой проблемах", - сказал министр культуры.

"Галина Борисовна оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и множество учеников, которые, я уверен, с достоинством продолжат ее дело и будут служить искусству так же преданно, как это делала она. Светлая память об этой выдающейся женщине навсегда останется с нами. Прошу родных и коллег Галины Борисовны принять мои соболезнования", - заключил он.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичВолчек, Галина БорисовнаУмерла Галина Волчек
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