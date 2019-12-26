"Она умела коллекционировать таланты". Умерла худрук "Современника" Галина Волчек

Артисты, режиссеры и общественные деятели ценили в ней доброту и мягкость, и уважали за то, что она вывела "Современник" на лидирующие позиции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет в Москве. Артисты, режиссеры, общественные деятели ценили в ней доброту и мягкость, уважали за то, что вывела возглавляемый ей театр на лидирующие позиции.

На эту тему Биография Галины Волчек

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинорежиссера Бориса Волчека, ее мать - Вера Маймина - была сценаристкой. Как вспоминала в одном из интервью сама актриса, ее детство прошло в мире искусства. Будущая артистка росла рядом с киностудией "Мосфильм". "Эйзенштейн жил рядом в эвакуации в Алма-Ате. Тогда все говорили: "Он - самый-самый". Я же испытывала детскую ревность и не садилась к нему на колени в знак протеста. Стояла в сторонке и наблюдала, как он рисует детям картинки. Для меня был один "самый-самый" - [Михаил] Ромм", - рассказывала Волчек. В разговоре с ТАСС она делилась, что стать артисткой было ее мечтой. "Я была зажатая, некрасивая, толстая, стеснялась своей фигуры. <…> Я просто знала, что хочу быть актрисой, умираю, верю", - отмечала она. В 1955 году Волчек выпустилась из Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького, ныне находящуюся при Московском художественном театре им. А. П. Чехова. Волчек окончила курс заслуженного артиста РСФСР Александра Карева. "Я хотела стать серьезной актрисой, и учиться я хотела только в Школе-студии МХАТ и ни в каком другом театральном вузе", - рассказывала актриса. Спустя год после выпуска Волчек вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы-студии приняла участие в создании театральной студии, которая позднее превратилась в Московский театр "Современник". Среди ее первых работ на сцене театра - спектакли "Вечно живые" и "В поисках радости" по произведениям Виктора Розова, "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина. От дебютной работы до худрука Дебют Волчек в качестве режиссера состоялся в 1962 году. Первой ее постановкой стал спектакль "Двое на качелях" по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона. Затем артистка поставила на сцене "Современника" "Обыкновенную историю" по роману Ивана Гончарова, "На дне" по пьесе Максима Горького. Были и совместные работы с коллегами по цеху. С Олегом Ефремовым Волчек поставила спектакль "В день свадьбы" по произведению Виктора Розова, а с Олегом Далем - спектакль "Принцесса и дровосек" по мотивам чешских народных сказок.

В 1970 году Олег Ефремов покинул пост художественного руководителя "Современника" и ушел в МХТ им. Чехова. Через два года - в 1972 году - труппа выбрала Галину Волчек худруком этого театра, этот пост она занимала до конца своих дней. Позже актриса рассказывала, что забыть день назначения на пост худрука ей трудно. "Я этого не хотела, к назначению не стремилась, отбояривалась, говоря вульгарным слогом, изо всех сил. Но, видимо, чувство долга зародилось во мне прежде, чем я появилась на свет. Собрание, в ходе которого мои однокашники, товарищи, друзья приговорили меня взять на себя ответственность за театр, помню, что называется, по голосам. Звонко и громко кричала Лена Миллиоти: "Галя, не бойся, мы тебе поможем..." Ее подхватывали другие. Я сдалась", - поделилась Волчек в интервью газете "Культура". В "Современнике" Волчек успела поставить более тридцати спектаклей. В их числе: "Вишневый сад" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова, "Плаха" по произведению Чингиза Айтматова, "Крутой маршрут" по автобиографическому роману Евгении Гинзбург, "Мурлин Мурло" по пьесе Николая Коляды, "Пигмалион" по произведению Бернарда Шоу, "Игра в джин" по пьесе Дональда Ли Кобурна. В 1978 году театр "Аллей" из города Хьюстон, штат Техас пригласил Волчек для постановки на их сцене пьесы Михаила Рощина "Эшелон". Артистка стала первой из советских режиссеров, кто получил подобное приглашение. Затем на творческом пути Волчек последовали постановки в театрах Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии и других стран. Она выступала за границей также в качестве педагога. Не только театр Волчек также успешно снималась в кино, зрителю она известна по большей части знаковыми ролями второго плана. Она сыграла в фильмах: "Дон Кихот" (1957) и "Король Лир" (1970) Григория Козинцева, "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова (1966), "Осенний марафон" Георгия Данелии (1979), "Уникум" Виталий Мельников (1983) и других.