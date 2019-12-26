В Минкультуры опровергли информацию об увольнении директора Института искусствознания

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ опровергло информацию о предложении директору Государственного института искусствознания (ГИИ) Наталии Сиповской покинуть пост по собственному желанию.

Ранее на официальном сайте ГИИ появилось сообщение, что "министерство культуры предложило директору Н. В. Сиповской покинуть свой пост "по собственному желанию", оставив за собой научное руководство, или она будет уволена "по результатам проверки деятельности института". Там сообщается, что в пятницу состоится чрезвычайное общее собрание коллектива.

"В ГИИ рано начали отмечать Новый год. По стопам Эльдара Рязанова прямо. Мы ничего не подтверждаем", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ.

В конце ноября замминистра культуры Николай Овсиенко сообщил на коллегии, что Минкультуры РФ выявило в ГИИ неправомерную выплату премий на сумму 95 млн рублей. Проверка была проведена в октябре, рассматривалась деятельность за 2016-2018 годы и с января по сентябрь 2019 года. Проверка в том числе показала, что установленные Минкультуры госзадания по проведению научных исследований институтом в полном объеме не выполнялись. Овсиенко обратил внимание, что директором института в 2017 и в 2018 годах не был обеспечен установленный Минкультуры по соответствующему договору уровень зарплаты научным сотрудникам.

По словам Овсиенко, руководство института также не принимало полных мер по повышению эффективности учреждения. Помимо этого, институт нарушил федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Минкультуры тогда поручило директору института Наталии Сиповской устранить выявленные нарушения в двухнедельный срок, представить в департамент и с итоговым докладом после проработки в департаменте доложить министру культуры.

Об институте

ГИИ является ведущим в России центром по комплексному изучению отечественного и зарубежного искусства всех регионов мира. Институт создан в 1944 году, в 1962-м переведен в ведение Министерства культуры СССР. Его основателями являются выдающиеся деятели русской культуры и науки: Игорь Грабарь (первый директор института), Сергей Эйзенштейн, Борис Асафьев, Виктор Лазарев, Алексей Дживелегов. С 2013 года институт возглавляет Наталия Сиповская.

Институт реализует фундаментальные проекты по истории европейского и русского искусства, в том числе издание Истории русского искусства в 22 томах (с 2000 года), ведет создание Свода памятников архитектуры и монументального искусства России, исследования по социологии и экономике культуры и искусства, экспертную деятельность в области культурного наследия и современного искусства, участвует в разработке законодательных актов и нормативных документов РФ. На базе института работает Научный совет по искусствоведению РАН. При институте действуют четыре диссертационных, а также есть своя издательская программа.