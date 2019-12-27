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Пускепалис сообщил, что съемки исторической ленты "Сердце Пармы" завершат в феврале

Съемки идут в Перми

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Съемки новой картины Антона Мегердичева "Сердце Пармы" по одноименному историческому роману Алексея Иванова, предположительно, завершатся в феврале. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал актер Сергей Пускепалис.

"Снимаюсь в исторической драме "Сердце Пармы" по роману Алексея Иванова. Съемки идут в Перми, думаю, в феврале уже закончим", - отметил он.

Фильм является совместным проектом компаний "Профит", "Стар медиа" и телеканала "Россия". Съемки начались в конце 2018 года и проходят в районе города Губахи Пермского края.

Исторический роман Алексея Иванова "Сердце Пармы" о покорении Великой Перми Москвой в XV веке был написан в 2003 году. В основу сюжета легли исторические события второй половины XV века о том, как в 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.

Режиссер Антон Мегердичев известен по фильмам "Движение вверх", "Метро", документальному сериалу "Российская империя" и другим проектам.

Теги
РоссияПускепалис, Сергей Витауто
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