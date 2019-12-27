Умер композитор и автор бродвейских мюзиклов Джерри Херман

ТАСС, 27 декабря. Американский композитор Джерри Херман, являющийся автором музыки к ряду бродвейских мюзиклов, умер в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на крестницу музыканта.

Наиболее известными произведениями Хермана являются мюзиклы "Хеллоу, Долли!" (Hello, Dolly!), за который он получил премию Tony в 1964 году, и "Клетка для чудаков" (La Cage aux Folles), отмеченная Tony в 1983. Всего он создал 10 бродвейских шоу. Также композитор был удостоен двух премий Grammy.

Отмечается, что он умер в Майами, где проживал.