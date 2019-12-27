Главный приз первой кинопремии Якутии получил фильм "Надо мною солнце не садится"

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Главный приз первой премии Якутии за достижения в кинопроизводстве "Чыпчаал" (с якутского переводится как "вершина творчества") достался фильму "Надо мною солнце не садится". Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель якутского республиканского отделения Союза кинематографистов РФ Алексей Романов.

Якутия является лидером по производству кинофильмов среди субъектов Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем в республике выпускается по восемь-десять картин в год, средний бюджет составляет от 1,5 до 3 млн рублей. С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов.

"В список вошли шесть якутских фильмов, вышедших на экран в 2019 году. Лучшим игровым фильмом стала лента "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой. Для учреждения этой премии мы использовали из средств выделенного гранта в размере около 300 тыс. рублей", - сказал Романов.

Якутский фильм "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой производства "САХАФИЛЬМ" является обладателем приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля. В фильме поднимается тема взаимоотношений и взаимопонимания совершенно разных поколений, а также тема любви к жизни и неравнодушия к тем, кто живет рядом.

По задумке организаторов премия поддержит якутских кинематографистов за их вклад в кино, отметит достижения за новизну, оригинальность и профессионализм. "Мы немного поменяли название номинаций, поскольку исходили от желания отметить достижения в каждом фильме, где-то в коммерческом плане, где-то в образах, начинании нового жанра", - добавил Романов, добавив, что подобное подведение итогов должно стать ежегодным.

Номинацию "Лучшая операторская работа" получил Иван Семенов, который работал над двумя картинами 2019 года - "Проклятый хомус" и "Агент Мамбо". Номинация "Лучший дебют в кино" вручена Петру Стручкову за фильм в жанре ужасов "Проклятый хомус". Лучшим кассовым фильмом стал "Агент Мамбо" в криминально-комедийном жанре режиссера Алексея Амбросьева-мл. Лучшим детским фильмом признана семейная картина "Бэйбэрикээн" Константина Тимофеева. Номинация "Лучшая режиссерская работа" присуждена Дмитрию Давыдову с его картиной "Нет бога, кроме меня". Музыка композитора Моисея Кобякова была признана лучшей в этом году.

О якутском кино

Якутское кино находит поддержку не только у зрителей, но и у руководства республики. Одной из задач Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года с целевым видением до 2050 года определено становление Якутии одним из лидеров производства уникальных произведений кинематографии, продвижение местных кинофильмов на всероссийском и международном уровне.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева определены ключевые направления развития якутского кинематографа, по которым будет оказываться финансовая поддержка: авторское, фестивальное кино, детские и анимационные фильмы, экранизация произведений якутских классиков.