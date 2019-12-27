Эксперты: продвигать российские фильмы в мире нужно не только стендами на кинорынках

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Точечная и систематическая работа с заинтересованными зарубежными партнерами, которая не должна ограничиваться стендами отечественных производителей на кинорынках, может способствовать эффективному продвижению российского кино за рубежом. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразили ведущие отечественные кинематографисты в связи с информацией о смене генерального директора компании "Роскино".

"Продвижение любого неанглоязычного кино в мире - это отдельная, сложнейшая задача. Спрос на него просто по определению невелик. Нам нужна постоянная, систематическая, налаженная работа, которая не должна ограничиваться общими стендами российских производителей на ведущих рынках. Это должна быть и точечная работа со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Нужно их сюда приглашать и нужно вывозить наши фильмы, устраивать всевозможные деловые встречи с показом в тех странах, где есть рынок для нашего кино", - сказал ТАСС продюсер Игорь Толстунов.

Ранее стало известно, что совет директоров компании "Роскино", которая занимается продвижением российских фильмов на международных рынках, обратился в Росимущество с предложением о смене генерального директора Екатерины Мцитуридзе, которая была на этой должности с 2011 года. По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, предложения совета директоров по новому директору также сформированы и направлены на утверждение в Росимущество. Одной из причин кадровых перестановок, по словам министра, стало то, что индустрия требует перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень.

Генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин, который сотрудничал с "Роскино" по проекту "Снежная королева", рассказал ТАСС, какие изменения он хотел бы видеть у нового руководства компании. "Студия Wizart много лет успешно сотрудничала с "Роскино", и во многом именно работа на объединенных российских стендах на кинорынках позволила нашим фильмам достичь тех успехов на международных площадках, которые мы имеем. Однако сегодня ситуация для независимого кино и анимации стала более сложной, появилась сильная конкуренция. Старые методы продвижения уже не так эффективны, как раньше. Мы нуждаемся в более персонализированном подходе в представлении брендов и изменениях в самом принципе работы с креативными индустриями", - подчеркнул он.

По словам Москвина, примеры принципиально нового для российского рынка формата работы со студиями уже есть. "В рамках первого Key Buyers Event, который прошел в этом году в Москве, производители получили возможность представить свои проекты тем байерам, которые заинтересованы в российском контенте. Это мероприятие показало, что организаторы понимают актуальные запросы отрасли и готовы работать с новыми форматами продвижения, которые диктует переменчивый рынок", - добавил он.

Режиссер Владимир Хотиненко отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что продвижение российского кино на международном рынке - это "архисложная задача". "Кроме того, что надо энергично продвигать, налаживать связи, расширять круг знакомств, многое зависит от качества самой продукции. И вот, если продукция будет соответствовать, то эти усилия могут увенчаться успехом. Но все равно, для меня во главе угла - что представлять. Тут же еще востребованность требуется. Надо подниматься по качеству самой продукции на достойный уровень, не играть в поддавки", - подчеркнул режиссер.

О "Роскино"

Компания "Роскино" создана в 1924 году, на данный момент она занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Канне, Венеции, Берлине. Компания способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном с Россией кинопроизводстве. У "Роскино" с 2012 года действует свое подразделение в Лос-Анджелесе, а в этом году было открыто представительство в Лондоне.