{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фрагменты настенных росписей древнейших новгородских храмов впервые показали на выставке

Также были представлены фрагменты росписи с граффити
Описание
© Юлия Бабич/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Выставка археологических находок, среди которых уникальные фрагменты древней настенной росписи и граффити, обнаруженные в двух древнейших новгородских храмах, церкви Благовещения на Городище и Георгиевском соборе, открылась в Великом Новгороде. В экспозиции более 100 экспонатов, большинство из них представлено впервые, сообщила ТАСС старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, куратор выставки Людмила Яковлева в пятницу.

"Открытия, которые были сделаны, весьма значительны, есть уникальные находки. Были обнаружены малые архитектурные формы богослужебного назначения, это касается престолов, епископского трона, но, наверное, к числу важнейших открытий стоит отнести многочисленные фрагменты росписи, среди которых довольно много ликов, это величайшей находкой считается", - сказала собеседница агентства.

Церковь Благовещения на Городище 1103 года и Георгиевский собор Юрьева монастыря 1119 года - памятники древнерусского искусства, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Она пояснила, что именно лик позволяет судить о стиле росписи, также на выставке представлено несколько фрагментов росписи с граффити. Яковлева подчеркнула, что исследование всех этих предметов еще будут продолжены, они требуют осмысления, на некоторых, например, обнаружены и надписи. "Среди них надпись, которая повествует о кончине князя Всеволода, который скончался в Пскове в 1138 году. Вероятнее всего, именно в честь Всеволода появилась церковь Благовещения", - добавила собеседница агентства.

Как сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника, исследования двух древнейших храмов Новгорода, проведенные в 2000-2019 годах Новгородским архитектурно-археологическим отрядом Института археологии РАН под руководством Владимира Седова, сопровождались многочисленными открытиями, изучение которых позволит значительно расширить представления о раннем этапе развития искусства Новгорода и древнерусского искусства в целом.

"Мы получили уникальное собрание фрагментов. Роспись Георгиевского собора нам абсолютно неизвестна, только по башне, и вот на основании этих фрагментов мы можем составить какое-то представление", - сказала во время открытия выставки художник-реставратор Татьяна Ромашкевич.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
В Архангельске открылась выставка факсимильной графики Дюрера и Рембрандта
На выставке представлено 55 факсимильных гравюр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС