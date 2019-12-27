Фрагменты настенных росписей древнейших новгородских храмов впервые показали на выставке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Выставка археологических находок, среди которых уникальные фрагменты древней настенной росписи и граффити, обнаруженные в двух древнейших новгородских храмах, церкви Благовещения на Городище и Георгиевском соборе, открылась в Великом Новгороде. В экспозиции более 100 экспонатов, большинство из них представлено впервые, сообщила ТАСС старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, куратор выставки Людмила Яковлева в пятницу.

"Открытия, которые были сделаны, весьма значительны, есть уникальные находки. Были обнаружены малые архитектурные формы богослужебного назначения, это касается престолов, епископского трона, но, наверное, к числу важнейших открытий стоит отнести многочисленные фрагменты росписи, среди которых довольно много ликов, это величайшей находкой считается", - сказала собеседница агентства.

Церковь Благовещения на Городище 1103 года и Георгиевский собор Юрьева монастыря 1119 года - памятники древнерусского искусства, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Она пояснила, что именно лик позволяет судить о стиле росписи, также на выставке представлено несколько фрагментов росписи с граффити. Яковлева подчеркнула, что исследование всех этих предметов еще будут продолжены, они требуют осмысления, на некоторых, например, обнаружены и надписи. "Среди них надпись, которая повествует о кончине князя Всеволода, который скончался в Пскове в 1138 году. Вероятнее всего, именно в честь Всеволода появилась церковь Благовещения", - добавила собеседница агентства.

Как сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника, исследования двух древнейших храмов Новгорода, проведенные в 2000-2019 годах Новгородским архитектурно-археологическим отрядом Института археологии РАН под руководством Владимира Седова, сопровождались многочисленными открытиями, изучение которых позволит значительно расширить представления о раннем этапе развития искусства Новгорода и древнерусского искусства в целом.

"Мы получили уникальное собрание фрагментов. Роспись Георгиевского собора нам абсолютно неизвестна, только по башне, и вот на основании этих фрагментов мы можем составить какое-то представление", - сказала во время открытия выставки художник-реставратор Татьяна Ромашкевич.