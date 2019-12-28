Путин подписал закон о штрафах за перепродажу билетов в театры по завышенным ценам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную реализацию билетов в театры, музеи и на концерты. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которыми устанавливаются дифференцированные размеры штрафов, кратные стоимости билета. Так, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Они предусмотрены для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц. Их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Штраф для граждан составит от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, а для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены. Протоколы о правонарушениях, связанных с незаконной продажей билетов, будут составлять должностные лица Министерства культуры РФ.

В случае незаконной реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок на культурные и зрелищные мероприятия, проводимые государственными и муниципальными организациями при завышении цены на 10 и более процентов от той, что указана на билете, штраф для должностных лиц составит от полуторакратной до двукратной цены билета, для индивидуальных предпринимателей - от двукратной до трехкратной цены, а для юридических лиц - от двукратной до трехкратной цены.

Исключением будут случаи однократной продажи гражданином приобретенных им для личного пользования билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей ту, что указана в билете.