Умер греческий композитор Танос Микруцикос

АФИНЫ, 28 декабря. /ТАСС/. Греческий композитор Танос Микруцикос умер в субботу после тяжелой болезни на 73-м году жизни. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Микруцикос в течение длительного времени болел раком. В субботу он скончался от остановки сердца и дыхания в больнице Метрополитен, где лечился в последние недели.

Как сообщается, его похороны пройдут 30 декабря на Первом афинском кладбище, где покоятся многие политические деятели и представители мира искусства Греции.

Танос (Афанасиос) Микруцикос родился 13 апреля 1947 года в городе Патры. Обучался игре на фортепиано в Филармоническом обществе Патр и в Греческой консерватории. Одновременно учился на математическом факультете Афинского университета. Свою деятельность в качестве композитора начал в конце 1960-х годов. Он написал музыку к стихам Янниса Рицоса, Владимира Маяковского, Бертольта Брехта и других поэтов. Микруцикос создал оперу Элени, писал музыку для пьес, поставленных в Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, США, Швейцарии, Германии, Румынии, Австралии и других странах. С 1986 года Микруцикос был организатором Международного фестиваля Патр.

Ранее композитор был членом Коммунистической партии Греции, но в 1984 году был исключен из нее по причине идеологических разногласий и сблизился с социалистами. В последнем правительстве социалиста Андреаса Папандреу (1993-1996) Микруцикос занимал пост заместителя министра культуры, а затем и министра культуры (1994-1996).